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Общество

Большой этнографический диктант в Псковской области написали почти 600 человек

6 ноября 2018 года, 15:38

Почти 600 жителей Псковской области написали Большой этнографический диктант. Международная просветительская акция прошла в регионе 2 ноября, накануне Дня народного единства, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Псковская область приняла участие в акции уже в третий раз. В этом году пройти тестирование можно было на девяти площадках в Пскове, Великих Луках и Печорском районе, а также виртуально — на сайте акции. Свои знания о культурах и традициях народов России проверили школьники, студенты, преподаватели, работники администрации региона и органов исполнительной власти, представители общественности. Самому младшему участнику — 13 лет, а самому старшему — 70 лет.

Тестирование длилось 45 минут. За это время участники Большого этнографического диктанта ответили на 30 тестовых вопросов: 20 федеральных и 10 региональных. Максимальная сумма баллов по итогам тестирования — 100.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте и на официальном сайте ФАДН России до 10 ноября. Результаты диктанта подведут ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря 2018 года.

Добавим, что в 2016 году в Большой этнографический диктант написали порядка 150 жителей региона, а в прошлом году — более 400 человек.

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