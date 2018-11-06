Изменились сроки продажи проездных билетов в кассах «Псковпассажиравтотранса»

Изменились сроки продажи месячных проездных билетов в кассах ГППО «Псковпассажиравтотранс». Об этом «Псковской правде» сообщили на предприятии.

Теперь продажа осуществляется с 25 числа каждого месяца до 5 числа следующего месяца.

Изменения обусловлены низким спросом на проездные с 6 по 10 число, а также необходимостью снижения расходов предприятия.

Нововведение не коснулось продаж непосредственно в автобусах, где проездные и ранее прекращали продавать после 5 числа каждого месяца.

Напомним, с 10 ноября проезд в общественном транспорте Пскова будет стоить 25 рублей.