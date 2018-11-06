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Общество

Наталия Чиркова в 2019 году возглавит объединенный бизнес ВТБ в Псковской области

6 ноября 2018 года, 14:10

Наталия Чиркова с 1 января 2019 году будет назначена управляющим ВТБ в Псковской области в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе банка. На своем посту она будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.   

Создание объединенной региональной сети − очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.

Наталия Чиркова родилась в Потсдаме (Германия), окончила Псковский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова, Санкт-Петербургскую банковскую школу ЦБ РФ по специальности «Банковское дело», Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В банковском секторе − с 1996 года. В Группу ВТБ пришла в 2009 году на должность заместителя управляющего по клиентской работе филиала банка в Пскове.

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе.
Фото предоставлено пресс-службой банка ВТБ.
Наталия Чиркова обладает большим опытом, что позволит ВТБ под ее руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами. 

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