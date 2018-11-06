Концерт «Музыка в темноте» пройдёт в псковской филармонии 9 ноября

9 ноября «Виртуозы Петербурга» при участии солистов Михайловского театра выступят в Большом концертном зале филармонии. Начало концерта в 19.00. В программе Бах, Вивальди, Верди, Форе, Равель, Беллини, Пьяццола. Избранные произведения великих композиторов прозвучат в темноте, в космическом пространстве. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Музыкальное шоу нового формата объединит живое исполнение симфонической классики и современную трёхмерную графику. В полной темноте артисты ансамбля «Виртуозы Петербурга» сыграют сложнейшие симфонические и оперные произведения.

Миссия «космического» проекта с вечной музыкой – дать возможность услышать собственную вселенную. Новая программа шоу вновь удивит зрителей единением визуальных эффектов, 3D, живых съемок вселенной, танцевальным сопровождением и встречей с оперными голосами Михайловского театра.