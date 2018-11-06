Подведены итоги открытого кубка Псковской области по фехтованию

2 и 3 ноября в Пскове в спортивном комплексе «СКАВ» прошел открытый Кубок Псковской области по фехтованию на шпагах среди мужчин, юношей/девушек 2002-2003 г.р. и юношей/девушек 2004 г.р. и моложе. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.

В течение двух дней были разыграны 5 комплектов наград. В соревнованиях приняли участие 80 фехтовальщиков из Московской области, Санкт-Петербурга, Псковской области и Даугавпилса (Латвия).

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

- Среди юношей 2004-2006 г.р. 1 место - Таранников Алексей (Псков), 2 место - Пайст Егор (Псков), 3 место - Капри Сергей (Санкт-Петербург) и Ермолаев Илья (Псков).

- Среди девушек 2004-2006 г.р. победу одержала спортсменка из Даугавпилса Разащенок Валерия, 2 место у псковички Антиповой Любови, 3 места у Саркисян Маргариты (Санкт-Петербург) и Гореленко Ариадны (Псков).

- Среди девушек 2002-2004 г.р. победу одержала Михеева Неллия (Даугавпилс), 2 место - Разащенок Валерия (Даугавпилс), 3 места у Гусаровой Анны (Псков) и Антиповой Любови (Новый Изборск).

- Среди юношей 2002-2003 г.р. 1 место занял Логинов Даниел (Даугавпилс), 2 место - Кузнецов Кирилл (Даугавпилс), 3 место - Малов Константин и Иванов Артем (оба Псков).

- Среди мужчин победу одержал Логинов Даниел (Латвия), 2 место занял Зленко Данеил (Латвия), 3 места у псковича Михаила Николаева (старшего) и Кузнецова Кирилла (Даугавпилс).

Параллельно Кубку Псковской области был проведен ветеранский турнир, посвященный памяти мастера спорта СССР Евгения Балобейко.

Победителем турнира стал Александр Муляр, 2 место у Лукина Виктора, 3 место занял Юрий Николаев.

Все победители и призеры соревнований были награждены Кубками, медалями и грамотами Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту, а также участникам были вручены подарочные сертификаты и сувенирная продукция спонсоров турнира.