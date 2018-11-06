Против двух телефонных воришек в Великих Луках завели уголовные дела

Стражи порядка установили нескольких подозреваемых в хищениях мобильных телефонов у граждан. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в Великих Луках в ночное время 25 октября в кафе по проспекту Гагарина у одного из посетителей со стола был похищен мобильный телефон. Причиненный ущерб составил пять тысяч рублей.

Личность подозреваемой установили быстро. Это – великолучанка, 1978 года рождения. Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело.

Здесь же в Великих Луках 4 ноября около 16 часов в комнату коммунальной квартиры на проспекте Гагарина с журнального столика у 37-летней женщины тоже был похищен мобильный телефон. В этой краже подозревается безработный, ранее неоднократно судимый житель города на Ловати, 1987 года рождения. Похищенный телефон обнаружен и изъят. Ведется следствие.