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Спорт

Псковский агротехнический колледж отметил своё 115-летие шахматным турниром

6 ноября 2018 года, 10:59

В актовом зале Псковского агротехнического колледжа прошел первый шахматный турнир-праздник в честь 115-й годовщины образования учебного заведения на приз директора колледжа под девизом: «В единстве — наша сила!».

Пришли поздравить участников президент Федерации шахмат Псковской области, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, председатель областного комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин, депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова, учащиеся многопрофильного лицея № 8 брат и сестра Наум и Александра Руденко, которые являются членами юниорской сборной Псковской области по шахматам.

Клуб агроколледжа объединит студентов.
Фото Федерации шахмат Псковской области.
Наум Руденко, являющийся вторым юниором за всю историю псковских шахмат, который получил международное шахматное звание «Мастер ФИДЕ», с учащимися колледжа провел сеанс одновременной игры.

Дмитрий Шахов пожелал шахматистам не только увлекательных событий за шахматной доской, но и обратил внимание, что все участники и организаторы турнира войдут в 115-летнюю историю колледжа, поскольку ни в царские времена, ни в советские шахматных турниров и шахматных клубов здесь не было, хотя рассвет и популярность шахмат как раз наступила именно при СССР.

Иван Штылин отметил, что шахматы стремятся стать спортом номер один. Они объединяют людей разных возрастов и социального положения, помогают людям общаться, налаживать деловые и личные связи. Пожелал удачи участникам.

Директор колледжа Сергей Янкин сообщил, что администрацией образовательного учреждения при поддержке Федерации шахмат будет открыт новый шахматный клуб для учащихся, чтобы у них был организован интересный досуг, который будет способствовать интеллектуальному развитию. Он же сделал первый символический ход в шахматной партии. 

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