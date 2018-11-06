Псковский агротехнический колледж отметил своё 115-летие шахматным турниром

Пришли поздравить участников президент Федерации шахмат Псковской области, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, председатель областного комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин, депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова, учащиеся многопрофильного лицея № 8 брат и сестра Наум и Александра Руденко, которые являются членами юниорской сборной Псковской области по шахматам.

В актовом зале Псковского агротехнического колледжа прошел первый шахматный турнир-праздник в честь 115-й годовщины образования учебного заведения на приз директора колледжа под девизом: «В единстве — наша сила!».

Наум Руденко, являющийся вторым юниором за всю историю псковских шахмат, который получил международное шахматное звание «Мастер ФИДЕ», с учащимися колледжа провел сеанс одновременной игры.

Дмитрий Шахов пожелал шахматистам не только увлекательных событий за шахматной доской, но и обратил внимание, что все участники и организаторы турнира войдут в 115-летнюю историю колледжа, поскольку ни в царские времена, ни в советские шахматных турниров и шахматных клубов здесь не было, хотя рассвет и популярность шахмат как раз наступила именно при СССР.

Иван Штылин отметил, что шахматы стремятся стать спортом номер один. Они объединяют людей разных возрастов и социального положения, помогают людям общаться, налаживать деловые и личные связи. Пожелал удачи участникам.

Директор колледжа Сергей Янкин сообщил, что администрацией образовательного учреждения при поддержке Федерации шахмат будет открыт новый шахматный клуб для учащихся, чтобы у них был организован интересный досуг, который будет способствовать интеллектуальному развитию. Он же сделал первый символический ход в шахматной партии.