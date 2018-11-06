Псковичи выступят в пяти номинациях II Международных Парадельфийских игр

с 11 по 17 ноября в городе Ижевске Удмуртской республики пройдёт Финал II Международных Парадельфийских игр. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Напомним, в мае 2018 года состоялся областной фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Вместе мы сильнее», по итогам которого была сформирована команда Псковской области для участия в финале II Международных Парадельфийских игр. В Псковскую делегацию вошли люди с ограниченными возможностями здоровья — участники художественной самодеятельности Псковских областных организаций ВОГ, ВОС, ВОИ, а также сопровождающие и руководитель делегации.

Команда Псковской области принимает участие в номинациях:

- Музыкальное искусство (вокал);

- Музыкальное искусство (академическое инструментальное исполнительство);

- Литература (поэзия);

- Жестовое пение.

Изобразительное искусство (декоративно-прикладное творчество, живопись), на которой представлены работы: резьба по дереву; плетение из бересты; картины акварелью; картины, вышитые лентами; работы, сделанные в техниках травоплетения и лозоплетения; изделия, вязаные крючком и спицами.