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Общество

Михаил Ведерников и Наталия Соколова обсудили вопросы обеспечения безопасности детей

6 ноября 2018 года, 10:05

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, основная тема встречи — совершенствование работы по профилактике преступлений среди несовершеннолетних и противоправных действий в отношении детей.

Михаил Ведерников отметил необходимость усиления межведомственного взаимодействия всех органов системы профилактики и правоохранительных структур во избежание ситуаций, связанных с агрессией и насилием в отношении несовершеннолетних.

Кроме того, обсуждалась возможность создания региональной экспертной группы из педагогов, психологов и других узких специалистов по сопровождению детей «группы риска», основная цель которой не столько консультирование несовершеннолетних, сколько их поддержка, сопровождение и наставничество.

Михаил Ведерников также предложил активнее подключать к работе с детьми «группы риска» представителей НКО и участников проекта «Команда 2018».

Помимо этого, губернатор поддержал идею регионального детского омбудсмена учредить грант для средств массовой информации, освещающих актуальные вопросы семьи и детства, в рамках президентской программы «Десятилетие детства».

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