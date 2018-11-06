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Происшествия

В Пскове идёт поиск свидетелей ДТП, в котором водитель сбил инвалида и скрылся

6 ноября 2018 года, 09:46

Полицейские разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло на 11 октября на улице Труда. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Авария произошла около 9 часов утра у дома № 6. Здесь неизвестный водитель на неустановленной автомашине (предположительно - внедорожник с прицепом) совершил наезд на мужчину, 1957 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавший был доставлен в городской травмпункт с телесными повреждениями, а затем отпущен домой. Пешеход является инвалидом по зрению.

Всех, кто стали очевидцами произошедшего или владеют какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.

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