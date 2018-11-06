Работники «Псковгеокабеля» получить зарплату благодаря действиям прокуратуры

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения прав работников общества с ограниченной ответственностью «Псковгеокабель» на своевременное получение заработной платы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что 308-ми работникам предприятия не выплачена заработная плата за октябрь 2018 года на общую сумму более 8 млн рублей.

В отношении генерального директора ООО «Псковгеокабель» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).