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Общество

Работники «Псковгеокабеля» получить зарплату благодаря действиям прокуратуры

6 ноября 2018 года, 09:44

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения прав работников общества с ограниченной ответственностью «Псковгеокабель» на своевременное получение заработной платы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что 308-ми работникам предприятия не выплачена заработная плата за октябрь 2018 года на общую сумму более 8 млн рублей.

В отношении генерального директора ООО «Псковгеокабель» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

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