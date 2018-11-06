Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Псковская делегация участвует во всероссийском съезде директоров клубных учреждений

6 ноября 2018 года, 09:23

С 6 по 8 ноября в Москве состоится Всероссийский съезд директоров клубных учреждений. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе областного Центра народного творчества.

В мероприятии примут участие депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители общественных организаций, ведущие эксперты отрасли. От Псковской области делегируются: директор ГБУК «Псковский областной центр народного творчества» Федорова Лариса Викторовна, директор МБУК «Районный центр культуры» Евдокимова Галина Петровна (г. Опочка), директор МБУК «Культурно-досуговое объединение» Сергеева Светлана Анатольевна (поселок Локня). В рамках съезда планируется обсудить предварительные итоги реализации Всероссийского проекта «Культура малой Родины», новые инновационные формы работы, а также мероприятия для включения в Национальный проект «Культура» во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204. Участники форума посетят гала-концерт лауреатов I Всероссийского фестиваля патриотической песни «Мое Отечество – моя Россия» в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня. Заключительным событием совещания станет знакомство с деятельностью культурного центра ЗИЛ и лучшими творческими коллективами в формате «Променад-концерта». Съезд станет первым в истории российской культуры событием, объединившим руководителей клубов России – самой массовой и самой востребованной сети культурно-просветительских учреждений.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Очередной этап противоаварийных работ начался в «Доме Печенко» в Пскове
Выставка печатной графики Сальвадора Дали заработает в Пскове 8 ноября
Большой этнографический диктант в Псковской области написали почти 600 человек
Изменились сроки продажи проездных билетов в кассах «Псковпассажиравтотранса»
Наталия Чиркова в 2019 году возглавит объединенный бизнес ВТБ в Псковской области
Подведены итоги открытого кубка Псковской области по фехтованию
Концерт «Музыка в темноте» пройдёт в псковской филармонии 9 ноября
Против двух телефонных воришек в Великих Луках завели уголовные дела
Псковский агротехнический колледж отметил своё 115-летие шахматным турниром

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Событие
1 ноября 14:21

Искусство объединяет

Стала известна полная программа акции «Ночь искусств – 2018» в Псковской области

Культура
31 октября 09:24

Праздновать готовы

Международная Осенняя ганзейская комиссия утвердила единогласно программу Ганзейских дней в Пскове

Культура / Событие
29 октября 14:54

Попляшем, посмотрим, послушаем

Опубликована праздничная программа Дня народного единства для всех районов Псковской области