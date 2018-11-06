Псковская делегация участвует во всероссийском съезде директоров клубных учреждений

С 6 по 8 ноября в Москве состоится Всероссийский съезд директоров клубных учреждений. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе областного Центра народного творчества.

В мероприятии примут участие депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители общественных организаций, ведущие эксперты отрасли. От Псковской области делегируются: директор ГБУК «Псковский областной центр народного творчества» Федорова Лариса Викторовна, директор МБУК «Районный центр культуры» Евдокимова Галина Петровна (г. Опочка), директор МБУК «Культурно-досуговое объединение» Сергеева Светлана Анатольевна (поселок Локня). В рамках съезда планируется обсудить предварительные итоги реализации Всероссийского проекта «Культура малой Родины», новые инновационные формы работы, а также мероприятия для включения в Национальный проект «Культура» во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204. Участники форума посетят гала-концерт лауреатов I Всероссийского фестиваля патриотической песни «Мое Отечество – моя Россия» в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня. Заключительным событием совещания станет знакомство с деятельностью культурного центра ЗИЛ и лучшими творческими коллективами в формате «Променад-концерта». Съезд станет первым в истории российской культуры событием, объединившим руководителей клубов России – самой массовой и самой востребованной сети культурно-просветительских учреждений.