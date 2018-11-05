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Культура

За звание лучшего художника страны приглашают побороться жителей Псковской области

5 ноября 2018 года, 09:29

Творческий кластер «Артмуза» объявляет о продолжении приема заявок на Всероссийский конкурс «Муза должна работать», на котором определят лучших художников страны. Работы пятидесяти финалистов станут участниками масштабной выставки в 10 галереях кластера, победитель получит возможность проведения персональной выставки в Петербурге. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы.

В конкурсе «Муза должна работать» могут принять участие все желающие от 16 до 35 лет. Для этого нужно ознакомиться с условиями конкурса на сайте и прислать заявку до 25 ноября 2018 года на электронный адрес: konkurs2018.artmusa@gmail.com

До 29 ноября 2018 года будут выбраны 50 лучших участников. А 20 декабря в 19:00 состоится торжественное открытие выставки. Десять галерей музея современного искусства будут отданы под экспозицию произведений молодых художников. А главный победитель конкурса представит свои работы в рамках индивидуальной выставки. Вход на все мероприятия кластера свободный.

Всероссийский конкурс молодых художников «Муза должна работать» существует с 2014 года. За четыре года его участниками стали более 2000 начинающих живописцев, представивших более 25000 полотен на выставках. Все четверо победителей прошлых лет представили регионы, опередив своих столичных соперников. 

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