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Общество

По телефону доверия жители Псковской области могут сообщить, где торгуют наркотиками

5 ноября 2018 года, 09:18

Полиция призывает всех сограждан, осознающих опасность наркомании, проявлять бдительность и принимать активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков.

- Если вам стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ - обращайтесь в УМВД России по Псковской области и территориальные органы МВД России на районном уровне, - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

УМВД России по Псковской области обращает внимание граждан на круглосуточное функционирование «телефона доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России».

«Телефон доверия» - (8112) 59-22-33

Телефон дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49

Сообщение можно также отправить на Интернет-сайт УМВД России по Псковской области, электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области: ukonpskov@mvd.ru.

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