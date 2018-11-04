Псковичи отмечают праздник стрит-артом

В Пскове честь Дня народного единства на Октябрьской площади развернулась ремесленная ярмарка, сообщает Pskov.ru. А в полдень здесь же для псковичей и гостей города началась культурно-массовая программа «Россия нас объединяет». На сцену вышли хоровые и танцевальные коллективы города, лучшие солисты и музыканты.

В 13.00 у памятника княгине Ольге откроется арт-площадка, где пройдет мастер-класс по рисованию баллончиками. Затем на несколько часов площадка станет местом свободного творчества. Горожане полностью закрасят 5 стендов, на которых заранее будут размещены наклейки-трафареты с портретами великих личностей Псковской области: княгини Ольги, князя Александра Невского, князя Довмонта, Александра Пушкина и Василия Маргелова. После рисования наклейки будут сняты и на полотнах появятся лица героев, чьи имена вошли в число претендентов на название псковского аэропорта в рамках проекта «Великие имена России». После специальной обработки и просушки стенды украсят публичные пространства Пскова.

В Великих Луках День народного единства отмечают традиционным шествием трудовых коллективов, ветеранов, учащихся, молодежных организаций и объединений. А на главной площади в честь праздника проходит торжественный митинг и концерт.