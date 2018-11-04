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Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства

4 ноября 2018 года, 09:50

Сегодня наша страна отмечает годовщину народного объединения, когда люди разных сословий, веры и национальностей преодолели внутренние разногласия и защитили свою независимость и историю.

Со Смутного времени прошло более четырех веков, за которые наше государство проделало колоссальный путь на вершину истории, культурных и научных достижений.

Патриотизм, гражданственность и любовь к Отечеству за это время стали нашими фундаментальными ценностями, которые скрепляют Россию и выступают в качестве главной нравственной опоры.

Сегодня наша основная задача — сохранить и преумножить данное нам в наследство богатство, сотканное из достояния более чем двухсот национальностей. Мы должны ценить мир в нашей стране, любить и помнить свою историю.

Поздравляю всех жителей Псковской области с праздником — с Днем народного единства! Желаю здоровья, счастья, мира и благополучия!

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников.


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