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Общество

Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом

4 ноября 2018 года, 09:24

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил на суд псковичей вариант флага области с традиционным псковским орнаментом. Соответствующая запись появилась вчера, 3 ноября, в Инстаграмм главы региона. https://www.instagram.com/p/BpuJQGyllUs/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1dkt40ykzbcl2

"Работа над официальными символами завершается.  На фото вариант флага, который объединил большинство пожеланий и предложений.

Итоговый вариант пройдёт проверку на соответствие всем геральдическим требованиям.

Безусловно, всё еще будет обсуждаться, дорабатываться, но хотел был узнать ваше мнение, дорогие друзья. Пишите, что нравится, что стоит изменить.

Это будут главные символы нашей Псковской области, поэтому важно мнение каждого", - написал МИхаил Ведерников.

Так выглядит один из возможных вариантов флага
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