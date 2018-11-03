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Общество

Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»

3 ноября 2018 года, 11:12

Участковый уполномоченный из Себежского района капитан полиции Сергей Юрков принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый-2018». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, в финальном голосовании примут участие победители второго (регионального) этапа, по одному от каждого субъекта федерации.

В специальном разделе сайта газеты «Комсомольская правда» размещена информация о сотрудниках, претендующих на звание «Народный участковый», результатах их деятельности, профессиональных достижениях, а также фото- и видеопрезентации.

С 1 по 10 ноября любой желающий может выбрать сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию народного участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него.

Награждение победителя и призеров конкурса пройдет в Министерстве внутренних дел Российской Федерации 16 ноября 2018 года, накануне Дня участковых уполномоченных полиции.

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