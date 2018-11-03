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Происшествия

В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона

3 ноября 2018 года, 11:08

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки установлен местный житель, подозреваемый в совершении кражи. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, в период с 17 по 18 октября в городе на Ловати из дома по улице Ломоносова свободным доступом был похищен мобильный телефон. В полицию от владельца поступило заявление о произошедшем.

В результате проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже был установлен. Им оказался безработный, ранее судимый молодой человек, 1996 года рождения. Он дал признательные показания. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

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