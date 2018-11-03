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Спорт

Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

3 ноября 2018 года, 10:31

Сегодня, 3 ноября, в Пскове состоится торжественное открытие Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, турнир проходит в рамках проекта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Команда 2018». В нем будут играть дворовые непрофессиональные команды и команды учебных заведений (школ, колледжей, вузов). Также заявки принимаются от отдельных игроков. Организаторы помогут им найти или создать свой коллектив.

Соревнования среди мужских команд пройдут в трех возрастных категориях: от 10 до 13 лет, от 14 до 17, от 18 и старше. Отдельно состоится женский турнир в категории от 14 лет и старше. Девочки до 13 лет будут играть вместе с мальчиками.

С 3 по 11 ноября соревнования по дворовому футболу пройдут на муниципальном уровне. 17 ноября команды-победители муниципального этапа сыграют в полуфиналах в Пскове, Великих Луках и Пушкинских Горах. Финал состоится на стадионе «Экспресс» в Великих Луках.

Организаторы Чемпионата — Лига дворового футбола Псковской области, военно-патриотический спортивный клуб «Шторм», Псковское региональное отделение Российского спортивного союза молодежи при поддержке Администрации Псковской области, Государственного комитета региона по физической культуре и спорту и Администраций муниципальных образований Псковской области. Генеральный партнер — группа компаний «Развитие».

Открытие чемпионата пройдет на спортивной площадке второго корпуса лицея №4 (ул. Пароменская,9). Начало в 12:00.

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