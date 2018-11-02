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Общество

Более 270 мероприятий пройдут в Псковской области в День народного единства (ПРОГРАММА)

2 ноября 2018 года, 17:58

Псковская область широко отметит День народного единства. В рамках государственного праздника в регионе пройдут свыше 270 праздничных мероприятий. Подробная программа мероприятий для всех районов Псковской области здесь.

В каждом муниципальном образовании подготовлена специальная программа празднования. Праздничные народные гулянья, выставки, концерты, благотворительные акции и интерактивные викторины — каждый житель региона не зависимо от возраста и интересов сможет найти что-то по душе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

К числу наиболее значимых мероприятий Пскова можно отнести культурно-массовую программу «Россия нас объединяет» с участием лучших солистов и коллективов города Пскова, которая начнется 4 ноября в 12.00 на Октябрьской площади. Здесь же псковичей будет ждать и большая ремесленная ярмарка.

В этот день у памятника княгини Ольги в рамках проекта «Великие имена России» откроется арт-площадка, где псковичи смогут попробовать свои силы в искусстве «стрит-арт». На нескольких стендах усилиями жителей города будут создаваться портреты известных личностей — Пушкина, Маргелова, княгини Ольги, князей Невского, Довмонта. Именно эти имена в числе претендентов на название псковского аэропорта.

В городе на Ловати День народного единства начнется в полдень с традиционного шествия трудовых коллективов, ветеранов, учащихся, молодежных организаций и объединений. После чего на главной площади города для великолучан пройдет торжественный митинг и концерт.

В эти дни в Псковской области пройдет и целый ряд спортивных состязаний: соревнования по хоккею, фехтованию на шпагах, турнир по тяжелой атлетике, показательные выступления по фигурному катанию. Также 3 ноября в регионе в рамках проекта «Команда 2018» стартует Чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области «Осень — 2018». О Дне народного единства будут говорить и в школах региона — на классных часах, тематических уроках и исторических викторинах.

Кроме того, 3 ноября регион присоединится и к Всероссийской акции «Ночь искусств». Тематические мероприятия пройдут в Пушкинском заповеднике, Государственном музее-заповеднике «Изборск», Мемориальном музее-усадьбе М. П. Мусоргского. Псковский музей-заповедник для жителей и гостей города организовал несколько обзорных экскурсий и интерактивных программ.

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