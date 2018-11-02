Двор дома ул. Невского, 1 прошёл официальную приемку после ремонта

В Пскове, во дворе дома ул. Невского, 1 состоялась официальная приемка объекта благоустройства. В контрольном мероприятии приняли участие депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков, заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Татьяна Алексеева, представители подрядной организации, жители дома. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участники встречи осмотрели результат выполненных работ, жители поблагодарили бригаду, которая работала во дворе, за добросовестный подход к делу. В целом собственники удовлетворены результатом: благоустройство в соответствии с предложенным проектом выполнено полностью.

Однако были высказаны и замечания: на поверхности пешеходной дорожки остался песок, который подрядчик пообещал затереть между тротуарной плиткой.

Жители также выразили опасение, что построенную пешеходную дорожку разрушат автолюбители, которые позволяют себе в нарушение правил благоустройства парковать автомобили у самых дверей подъезда. Объявления с призывом соблюдать правила парковки будут развешаны по подъездам в ближайшее время.

Напомним, благоустройство данной территории обсуждался с осени 2015 года. Тогда основной проблемой, препятствующей замене асфальта, было отсутствие ливневой канализации. Первым этапом работ стало строительство ливневки в 2017 году, а в этом году произведена замена асфальтового покрытия, установлен бордюрный камень, заасфальтированы пешеходные дорожки к детской площадке и зонам отдыха. Кроме того, созданы парковочные карманы и построена пешеходная дорожка вдоль подъездов. До конца года также запланирована установка скамеек, урн, теннисного стола и workout-площадки. Необходимые конкурсные процедуры для этого уже ведутся.