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Общество

Михаил Ведерников – разведчикам: Благодарю всех, кто честно и с достоинством несёт военную службу

2 ноября 2018 года, 15:45

2 ноября на базе 2-й отдельной бригады специального назначения главного разведывательного управления в Пскове состоялись праздничные мероприятия, посвященные 100-летию со дня образования военной разведки Российской Федерации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В торжественном митинге по случаю юбилейной даты приняли участие воины-разведчики, ветераны бригады, представители городской и областной власти, жители Пскова.

От имени администрации Псковской области и себя лично с праздником разведчиков поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«История 2-й отдельной бригады спецназа — неотъемлемая часть становления и развития военной разведки России. Несколько поколений наших воинов-разведчиков выполняли боевые задачи в Афганистане, на территории Закавказья и в других «горячих точках». За мужество, героизм, самоотверженность и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, многие военнослужащие бригады награждены орденами и медалями, в том числе высшими наградами страны: Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации. Принимая участие в стратегических учениях «Центр-2015», „Кавказ — 2016», «Запад -2017» бригада выполнила поставленные задачи с высокой оценкой. По итогам 2017 года она признана лучшим соединением разведки Западного военного округа. Уверен, что в сложных условиях современного мира, войска специального назначения будут надежно стоять на страже интересов народа России. Благодарю всех, кто честно и с достоинством несет военную службу! Желаю вам и вашим семьям здоровья, крепости духа, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!» — говорится в приветственном адресе главы региона.

По окончании митинга гости праздника смогли ознакомиться с образцами техники и вооружения, состоящих на вооружении разведывательных бригад. Затем юбилейное мероприятие продолжилось в Доме офицеров, где состоялось награждение военнослужащих.

5 ноября 2018 года исполняется 100 лет со дня образования военной разведки России, отмечаемого в России как День военного разведчика. Праздник был установлен приказом министра обороны Российской Федерации 12 октября 2000 года.

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