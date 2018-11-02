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Политика

Губернатор объявил о назначении руководителей трех новых управлений

2 ноября 2018 года, 12:25

Стало известно об очередных кадровых решениях, принятых губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Управление цифрового развития администрации Псковской области возглавит председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, заместитель директора лицея экономики и основ предпринимательства №10 города Пскова, член «Команды 2018» Денис Матвеев.

На рабочей встрече с Денисом Матвеевым, которая состоялась накануне, Михаил Ведерников подчеркнул, что вновь созданному управлению предстоит решать много важных задач, среди которых повышение качества связи на территории Псковской области и обеспечение мобильной связью и интеренетом жителей отдаленных, малонаселенных деревень и сел. Также работа ведомства будет направлена на развитие цифровой экономики, системы документооборота и обеспечение защиты информации.

Руководить управлением протокола и внешних связей администрации области будет Мария Бирюкова, которая до недавнего времени возглавляла отдел протокола секретариата губернатора Псковской области.

Управление протокола и внешних связей будет осуществлять функции по протокольному, организационному, международному и межрегиональному сопровождению деятельности губернатора и администрации области. Как отметил губернатор, в Псковской области проходит большое количество мероприятий, в том числе с международным участием. Кроме того, у региона много соглашений о сотрудничестве с разными странами и субъектами РФ.

«Мы намерены эту работу продолжать, и вновь созданное управление будет, в том числе, координировать работу по исполнению соглашений. По сути, это будет главная точка сборки, нацеленная на повышение эффективности международного и межрегионального взаимодействия», — сказал Михаил Ведерников.

Должность начальника управления архитектуры и градостроительства, в задачи которого входит проектирование, экспертиза и контроль за пространственным развитием территорий, займет главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

Напомним, накануне губернатор назначил Елену Тимашову начальником управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области, а Наталью Плявинскую - начальником управления общественных проектов и молодежной политики. Ранее Сергей Дмитриев возглавил аппарат администрации Псковской области, а Николай Киянец занял пост директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

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