Новый детский сад на 120 мест построят в Псковском районе

В деревне Портянниково Псковского района будет построен новый детский сад. Извещение о проведении электронного аукциона на определение подрядчика на строительство размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дошкольное учреждение разместится по адресу Александровский проезд, дом 4. Контракт предусматривает строительство двухэтажного здания на 120 мест, а также устройство инженерно-технических сетей, коммуникаций, ограждения, благоустройство территории и установку малых архитектурных форм. Здание также будет оборудовано системами пожаротушения, дымоудаления, телефоном и радиосвязью. Кроме того, будет предусмотрен доступ в сад маломобильных групп населения.

Детский сад предназначен для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Согласно проекту, в саду разместятся шесть групп по 20 детей. На первом этаже расположатся три ясельные группы, на втором этаже — группы детей младшего, среднего и старшего возрастов. Групповые будут оборудованы согласно возрасту детей и с учетом гигиенических и педагогических потребностей.

Начальная максимальная цена контракта составляет порядка 84 млн рублей. Финансирование строительства объекта будет осуществлено из муниципального бюджета на средства субсидий из федерального бюджета. Работы должны быть выполнены до сентября 2019 года.