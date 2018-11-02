В Порховском, Бежаницком и Островском районах завершается капремонт мостов

Капитальный ремонт трех мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Островском, Бежаницком и Порховском районах будет завершен к концу ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, на автомобильной дороге «Остров — Вышгородок — граница с Латвийской Республикой» в Островском районе был демонтирован старый железобетонный двухпролетный мост через реку Галинка. На его месте уже возведена металлическая гофрированная труба размером 4,7 на 3 метра. «Конструкция подобного размера впервые используется на автомобильных дорогах регионального значения Псковской области. Также на объекте установлены водоотводные и очистные сооружения и подпорная стена из коробчатых габионов», — рассказали специалисты.

Еще один старый железобетонный мост заменен на гофрированную водопропускную трубу на автомобильной дороге «Порхов — Успенье» через ручей в Бежаницком районе. Так как объект находится в населенном пункте дер. Ублиска, на протяжении всего участка с левой стороны устроен тротуар шириной 1,5 метра.

Также приведен в порядок мост через реку Коломенка на автомобильной дороге «Лудони — Павы — Боровичи» в Порховском районе. Здесь подрядчик установил новые опоры, пролетное строение и мостовое полотно, смонтировал комплексы очистных сооружений, металлическое барьерное ограждение на мосту и на подходах к нему.

«Работы на всех трех объектах выполняются согласно графику. Срок исполнения всех контрактов — 20 ноября этого года. По завершению ремонта эти мосты будут отвечать современным требованиям безопасности и с них будет снято действующее ограничение по грузоподъемности автомобилей», — отметили специалисты.

В общей сложности стоимость работ на всех объектах составила почти 160 млн рублей. Средства — бюджет Псковской области.