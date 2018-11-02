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Происшествия

В Великих Луках задержали квартирантку, которая обокрала владельцев жилья

2 ноября 2018 года, 12:56

В Великих Луках полицией задержана гражданка, которая разыскивалась по подозрению в совершении квартирной кражи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Как сообщалось, в период с августа по 30 октября в Великих Луках из квартиры по улице Ботвина были похищены газовая плита, стиральная машина и холодильник. Ущерб превысил 28 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемой. Ей оказалась 24-летняя не работающая, судимая великолучанка. Выяснилось, что подозреваемая снимала жилье, откуда и была совершена кража имущества. Фигурантка находилась в розыске. Стражи порядка установили ее местонахождение. В настоящее время гражданка задержана.

Причем, она подозревается в совершении и ряда других противоправных деяний. Ведется расследование.

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