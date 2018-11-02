На следующей неделе в Пскове состоится открытие школы дизайна и ремесел

6 ноября впервые в Пскове состоится открытие школы дизайна и ремесел в 18.00 в Доме ремесел (Некрасова, 8) состоится презентация основных направлений работы Школы дизайна и ремесел. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Центра народного творчества.

Мастера расскажут и покажут какие навыки вы сможете приобрести и ответят на интересующие вас вопросы. Уникальность Школы дизайна и ремесел состоит в том, что все проводимые занятия – это авторские курсы. Среди них:

- Модульный крой;

- Технология обработки швейных изделий;

- Муляжный метод моделирования;

- Изготовление аксессуаров из различных материалов и с использованием разных техник, в том числе из кожи;

- Кукольное дело и многое другое.

Занятия в новой Школе найдутся даже для маленьких посетителей. Об этом вам расскажут на предстоящей встрече.

Подробная информация по телефонам: 8-953-243-76-04 / 8-911-897-46-41

Отметим, что идейный вдохновитель и руководитель новой Школы дизайна и ремесел – Алена Иванова, дизайнер, создающая уникальные костюмы для творческих коллективов, руководитель мастерской-студии «Русский современный костюм».