Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Расписание электрички по маршруту «Псков-Луга» изменится 3 ноября

2 ноября 2018 года, 09:33

В связи с корректировкой расписания в период ноябрьских праздников 3 ноября изменится расписание движения электрички по маршруту «Псков-Луга». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Со станции Луга состав отправится в 13.35 с прибытием в Псков в 16.50.

По маршруту следования пригородного поезда предусмотрены остановки в Серебрянке, Лямцево, Плюссе, Стругах Красных, Владимирском лагере, Лопатино, Новоселье, Молоди, Торошино, Любятово.

Напомним, что на период ноябрьских праздников по маршруту «Псков — Санкт-Петербург» также будут курсировать дополнительные скоростные поезда «Ласточка». Из Санкт-Петербурга 3 и 5 ноября состав отправится в 12.45 (с прибытием в Псков в 16.15). В эти же дни из Пскова дополнительный поезд пойдет в 11.45 и прибудет на Балтийский вокзал в 15.15.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
2 ноября 10:46

Не могу молчать

Отсутствие урн, неухоженный мемориал, очередь в дневной стационар — не мирится с беспорядком и бесхозяйственностью 81-летняя псковичка

Общество
30 октября 16:52

В штыки

Чиновники два дня решали, кто должен приводить в порядок солдата Первой мировой на набережной (ВИДЕО)

Общество
30 октября 12:13

Наведём порядок

11 важных вопросов о новой системе сбора и утилизации мусора