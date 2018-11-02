Расписание электрички по маршруту «Псков-Луга» изменится 3 ноября

В связи с корректировкой расписания в период ноябрьских праздников 3 ноября изменится расписание движения электрички по маршруту «Псков-Луга». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Со станции Луга состав отправится в 13.35 с прибытием в Псков в 16.50.

По маршруту следования пригородного поезда предусмотрены остановки в Серебрянке, Лямцево, Плюссе, Стругах Красных, Владимирском лагере, Лопатино, Новоселье, Молоди, Торошино, Любятово.

Напомним, что на период ноябрьских праздников по маршруту «Псков — Санкт-Петербург» также будут курсировать дополнительные скоростные поезда «Ласточка». Из Санкт-Петербурга 3 и 5 ноября состав отправится в 12.45 (с прибытием в Псков в 16.15). В эти же дни из Пскова дополнительный поезд пойдет в 11.45 и прибудет на Балтийский вокзал в 15.15.