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Общество

Презентация региональной приемной проекта «Великие имена России» состоялась в Пскове

1 ноября 2018 года, 17:50

Презентация региональной приемной проекта «Великие имена России» состоялась в Пскове. Она располагается по адресу: Псков, Октябрьский проспект, д. 11, и начнет свою работу 12 ноября, в день старта основного этапа голосования федерального проекта.

В региональной приемной жители региона смогут получить информацию о проекте и проголосовать за понравившееся название. Также отдать свой голос можно будет на сайте проекта, в социальных сетях, посредством смс-сообщения и методом анкетирования. Голосование будет вестись по принципу: «один голос — один аэропорт — одно имя».

Приемная будет работать в будние дни с 10.00 до 17.00.

В настоящее время Всероссийским центром изучения общественного мнения проводятся социологические опросы, по итогам которых для каждого аэропорта будет определена тройка имен-лидеров.

«Призываем жителей региона проявить активную жизненную позицию, потому что это наша малая родина. Нельзя оставаться равнодушным к такому вопросу», — отметила председатель комиссии по образованию, науке, развитию добровольчества и молодежной политике Общественной палаты Инна Андреянова. Она сообщила, что в Пскове и Великих Луках работает ряд стационарных информационных стендов, посвященных участию региона в федеральном проекте, в районных центрах с населением активную информационную работу ведут волонтеры.

Напомним, что аэропорт города Пскова «Кресты» вошел в число 47-ти российских воздушных гаваней, которые в рамках проекта «Великие имена России» планируется назвать в честь выдающихся соотечественников. Сбором предложений занимается Общественная палата Псковской области. Результаты общероссийского голосования будут объявлены на ежегодном форуме «Добровольцы России», который состоится 5 декабря.

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