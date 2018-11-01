В Псковской области арестовали насильника девочки, которого искали несколько месяцев

В Псковской области арестован мужчина, находящийся в федеральном розыске по обвинению в совращении несовершеннолетней. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, вечером 6 августа в одной из деревень Струго-Красненского района предполагаемый злоумышленник привел в баню, которую он использовал для временного проживания, малолетнюю девочку, где совершил в отношении нее развратные действия.

В этот самый момент мама девочки, почувствовав неладное, подошла к строению и застигла предполагаемого злоумышленника в момент совершения преступления.

Пытаясь избежать установленной законом ответственности, он скрылся от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.

В ходе непрекращающейся по уголовному делу работы сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Псковской области было установлено физическое местонахождение мужчины, который последнее время проживал в заброшенном доме под Псковом, и произведено его задержание.