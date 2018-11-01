Иван Цецерский поздравил настоятеля воинского храма Александра Невского отца Олега Теора с днём рождения

1 ноября глава Пскова Иван Цецерский поздравил Почетного гражданина города Пскова, протоиерея Олега Тэора, настоятеля воинского Храма Святого Благоверного Великого князя Александра Невского, с днём рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Руководитель муниципалитета пожелал имениннику здоровья и бодрости духа, терпения на нелегком пути служения людям, а также вручил приветственный адрес главы города и цветы с пожеланиями доброй памяти о происходящем событии.

Иван Цецерский отметил, что отец Олег Теор является примером миссионерского служения, посвятившего свою жизнь духовному наставлению людей, укреплению в их сердцах православной веры.

Напомним, родился отец Олег в 1944 году в православной семье, на Волге, куда была эвакуирована из Пскова его мать, пережившая первые бомбежки города. Потом вернулись обратно, в Псков. Рукоположен Олег Тэор во диакона был в 1970 году, на Вознесение Господне, и служил в этом сане в Свято-Успенском Печерском монастыре. Затем был рукоположен в Троицком Соборе в сан священника. В начале 90-х годов назначен настоятелем воинского Храма Святого Благоверного Великого князя Александра Невского, который был восстановлен во многом благодаря его стараниям. Ежегодно, по инициативе отца Олега, проводятся духовно-исторические Александро-Невские чтения, издаются материалы по истории Церкви и краеведению. В храме собрана уникальная библиотека - более 40 тысяч книг на духовные и исторические темы.