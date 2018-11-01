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Общество

Гибкую тарифную сетку для месячных проездных билетов разрабатывают в Псковской области

1 ноября 2018 года, 16:02

В Пскове расширят линейку проездных билетов для общественного транспорта. В настоящее время для удобства пассажиров региональным Госкомитетом по транспорту совместно с ГППО «Псковпассажиравтотранс» разрабатывается более гибкая тарифная сетка для месячных проездных билетов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Планируется, что с декабря для проезда в городском автобусе будет введен проездной билет, действующий только по рабочим дням, что позволит жителям области, кто пользуется автобусом только для проезда на работу, сэкономить на оплате транспортных услуг. В настоящее время в Пскове действует 5 видов проездных билетов: льготный, школьный, студенческий, а также месячные билеты для граждан и организаций.

«Корректировка тарифной сетки ведется в первую очередь для удобства жителей Псковской области», – отметил генеральный директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец.

Кроме того, в автотранспортном предприятии поделились планами по переходу на систему электронных проездных билетов, в том числе и с применением специализированных технических средств – валидаторов. В настоящее время ведется работа по изучению юридических оснований, технических условий и стандартов для реализации данной системы.

Напомним, накануне ГППО «Псковпассажиравтотранс» сообщил об увеличении стоимости разового проезда в Пскове на 2 рубля с 10 ноября. При этом цена месячного проездного билета останется прежней.

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