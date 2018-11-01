Михаил Ведерников – аграриям: Ваши упорство и труд достойны самой высокой оценки и глубокого уважения

Традиционное торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проходит 1 ноября в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, с профессиональным праздником аграриев региона поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Руководитель области отметил, что усилиями работников агропромышленного комплекса Псковский регион уже на протяжении нескольких лет демонстрирует уверенную динамику роста сельхозотрасли. По данным статистики, за первые полгода объем реализации основных сельскохозяйственных продуктов вырос почти на 20%. Индекс производства продукции за 9 месяцев в хозяйствах всех категорий составил более 106%.

«Очевидно, что отрасль успешно находит решения для современного требовательного рынка. Наши фермерские хозяйства и предприятия производят конкурентную и экологическую продукцию, которая пользуется спросом как в регионе, так и за его пределами. Ваши результаты убедительно доказывают, что сельское хозяйство — это не только перспективная, но и современная отрасль, которая готова меняться в соответствии с требованиями и вызовами времени», – сказал Михаил Ведерников.

Глава региона также заверил, что областные власти продолжат оказывать АПК достойную поддержку. Сейчас пересматриваются существующие меры поддержки отрасли и разрабатываются новые подходы к грантовой системе поддержки фермеров. Кроме того, идет работа по привлечению дополнительного финансирования из федерального бюджета на развитие сельского хозяйства региона. Михаил Ведерников также сообщил о принятом решении выделить из областного бюджета средства на субсидирование ставки по краткосрочным кредитам для АПК, что позволит в этом году дополнительно привлечь в регион порядка 135 млн рублей.

«Наша задача – поддержать эффективных фермеров, которые хотят работать и развиваться. Ваши упорство и труд достойны самой высокой оценки и глубокого уважения», – подчеркнул губернатор.

В продолжение Михаил Ведерников отметил благодарственными письмами и почетными грамотами тех, кто достиг выдающихся успехов в своей работе, подчеркнув при этом, что каждый работник отрасли заслуживает искренней признательности.

В продолжение торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт. С профессиональным праздником представителей АПК поздравили творческие коллективы Псковской области.