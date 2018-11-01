Первый форум средств массовой информации пройдет в Пскове 29 и 30 ноября

В Пскове 29 и 30 ноября пройдёт «Псковский международный Медиафорум». Основная идея Медиафорума «Новое время – новые медиа».

В программе Медиафорума – пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты подробно и компетентно разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах. На протяжении всех дней будут функционировать выставочные зоны с презентациями региональных СМИ.

Форум соберёт ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ Псковской области, журналистов. В нём примут участие гости из разных регионов России, а также из республики Беларусь, стран Прибалтики и других государств.

Главная цель форума – создать международную дискуссионную площадку для журналистов, специалистов по связям с общественностью, представителей власти, экспертного и делового сообщества. Форум поможет участникам познакомиться, наладить диалог, обменяться опытом, обсудить проблемы отрасли, презентовать успешные проекты.

Напомним, о проведении форума СМИ Михаил Ведерников впервые сообщил в январе нынешнего года на встрече с представителями отрасли, приуроченной ко Дню печати.