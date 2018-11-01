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Общество

Во время профилактического рейда юным великолучанам подарили билеты в цирк

1 ноября 2018 года, 12:50

В Великих Луках дорожные полицейские, журналисты и гости города приняли участие в профилактическом рейде. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма с участием детей-пассажиров и стабилизации ситуации с аварийностью сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки совместно с тележурналистами и работниками гастролирующего в регионе цирка провели рейд. Это мероприятие, направленное на выявление и пресечение административных правонарушений при перевозке детей в салонах транспортных средств, прошло под девизом «Ребенка в безопасности перевози - билетик в цирк получи!».

В ходе рейда представители цирка вручали билеты на представления детям, которые находились в автокреслах проезжавших машин. А те водители, которые перевозили юных пассажиров в салонах транспортных средств с нарушением установленных правилами требований, привлекались к административной ответственности.

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