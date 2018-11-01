Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Елена Тимашова возглавит управление по местному самоуправлению и территориальному развитию

1 ноября 2018 года, 12:30

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 1 ноября провел рабочую встречу с Еленой Тимашовой, в ходе которой сообщил о своем решении назначить ее начальником управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области.

По поручению губернатора предложения по структуре нового управления и основным направлениям работы Елена Тимашева подготовит в течение недели.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.
Михаил Ведерников подчеркнул, что в связи с многозадачностью органов местного самоуправления работа с муниципальными образованиями выделена в отдельное направление. Основной задачей нового органа станет помощь муниципалитетам в приведении их нормативно-правовой базы в соответствие с федеральным законодательством и законами Псковской области, а также создание так называемого «одного окна» для решения вопросов местного самоуправления и эффективного взаимодействия муниципальных образований первого и второго уровня с областной властью. Еще одна важное направление работы — территориальное планирование и развитие.

Елена Юрьевна Тимашова родилась 23 января 1975 года. В 1996 году окончила Саратовскую государственную академию права, кандидат юридических наук. Имеет большой опыт работы на должностях в федеральных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления. До недавнего времени работала первым заместителем начальника управления внутренней политики администрации Псковской области.

Напомним, 26 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал Указы об изменениях в структуре аппарата администрации Псковской области и органов исполнительной власти.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
2 ноября 10:46

Не могу молчать

Отсутствие урн, неухоженный мемориал, очередь в дневной стационар — не мирится с беспорядком и бесхозяйственностью 81-летняя псковичка

Общество
30 октября 16:52

В штыки

Чиновники два дня решали, кто должен приводить в порядок солдата Первой мировой на набережной (ВИДЕО)

Общество
30 октября 12:13

Наведём порядок

11 важных вопросов о новой системе сбора и утилизации мусора