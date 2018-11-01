Елена Тимашова возглавит управление по местному самоуправлению и территориальному развитию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 1 ноября провел рабочую встречу с Еленой Тимашовой, в ходе которой сообщил о своем решении назначить ее начальником управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области.

Елена Юрьевна Тимашова родилась 23 января 1975 года. В 1996 году окончила Саратовскую государственную академию права, кандидат юридических наук. Имеет большой опыт работы на должностях в федеральных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления. До недавнего времени работала первым заместителем начальника управления внутренней политики администрации Псковской области.

Напомним, 26 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал Указы об изменениях в структуре аппарата администрации Псковской области и органов исполнительной власти.