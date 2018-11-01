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Общество

За повторное пьяное вождение жителю Пскова грозит уголовное наказание

1 ноября 2018 года, 10:05

В Пскове дорожные полицейские установили нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, 31 октября около 21 часа у дома по Рижскому проспекту в областном центре полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-21099». За рулем машины оказался житель Палкинского района, 1986года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что согласно закону, водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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