Более сотни исполнителей станут участниками концертно-тематической программы «Песня не знает границ!» в Пскове

Центр народного творчества приглашает на праздничную концертно-тематическую программу «Песня не знает границ!», посвященную Дню народного единства, которая состоится 4 ноября в Доме офицеров (ул. Комдива Кирсанова, 5) в 17.00.

Более 100 исполнителей из 6 районов области и города Пскова примут участие в концертной программе. Прозвучат песни на разных языках, песни патриотического характера и песни, которые трогают наши души. Зрители увидят 28 концертных номеров, среди которых не только песни, но и танцы разных народов мира. Праздничную программу откроет молодежный театр «Бенефис» Псковского педагогического комплекса, а в завершение выступит сводный детский хор с финальной песней «Замыкая круг». Перед началом концертной программы в 14.00 на 1 этаже Дома офицеров будет развернута выставка национального костюма, пройдут мастер-классы и награждение по итогам Областного конкурса национального костюма.