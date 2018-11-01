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Общество

Незаконную свалку ликвидировали в Гдовском районе благодаря прокуратуре

1 ноября 2018 года, 09:26

В Гдовском районе прокурор добился ликвидации несанкционированной свалки бытовых отходов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории Черневской волости арендатором участка лесного фонда не обеспечено соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условий договора аренды.

Проверка показала, что на арендованном земельном участке образовалась несанкционированная свалка крупногабаритного бытового мусора.

В этой связи прокурором района в адрес арендатора внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, несанкционированная свалка бытовых отходов ликвидирована.

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