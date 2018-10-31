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Общество

В День народного единства Молодежный центр проведет викторину в Детском парке

31 октября 2018 года, 17:33

4 ноября в 13.00 на площадке около памятника княгине Ольге в Детском парке Псковский городской молодежный центр проведет викторину, посвященную Дню народного единства.

Организаторы предлагают псковичам поучаствовать в интеллектуальном соревновании и провести праздник в приятной компании на свежем воздухе. Участие бесплатное. Состав команды - от 3 до 5 человек. Возраст - 14 -30 лет. Победителей ждут призы.

Программа викторины:

12:20-13:00 - регистрация команд, выдача бланков ответов.

13:00-13:40 - викторина.

13:40-14:00 - подведение итогов и награждение лучших из лучших.

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