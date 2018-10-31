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Общество

Валентина Шарыгина из Острова-3 стала общественным помощником Михаила Ведерникова

31 октября 2018 года, 16:52

Жительница военного городка «Остров-3», мастер РЭУ №15 филиала управляющей компании «ГУЖФ» Валентина Шарыгина станет общественным помощником губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. С таким предложением Глава региона выступил в среду, 31 октября, на встрече с местными жителями.

«Валентина Михайловна приложила массу усилий к тому, чтобы проблемы жителей Острова-3 стали решаться. Если вы не против, я назначу Валентину Михайловну своим общественным помощником, чтобы между вами и областной властью была прямая и действенная связь», — обратился к островичам руководитель области. «Мы согласны», — ответили присутствующие.

Отметим, что Валентина Шарыгина родилась в Новоржевском районе Псковской области в 1948 году, окончила Себежский сельскохозяйственный техникум по специальности агроном, имеет звание Ветеран труда и нагрудный знак «Почетный железнодорожник».

До сегодняшнего дня у губернатора Псковской области было пять общественных помощников.

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