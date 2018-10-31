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Общество

Дополнительные поезда запустят между Псковом и Санкт-Петербургом в новогодние праздники

31 октября 2018 года, 13:00

В период новогодних и рождественских праздников между Псковом и Санкт-Петербургом будут курсировать дополнительные скоростные поезда. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Из Санкт-Петербурга в Псков «Ласточка» будет отправляться 30 и 31 декабря 2018 года, 2,4,7 января 2019 года в 13.00. 8 января состав уйдет из Северной столицы чуть позже, в 13.15. Время прибытия в Псков в 16.30 и в 16.45 соответственно.

Из Пскова в Санкт-Петербург дополнительные составы также назначены на 30 и 31 декабря 2018 года, 2,4,7 января 2019 года. В эти дни поезда будут отправляться с железнодорожного вокзала Пскова в 12.00. 8 января «Ласточка» из Пскова уедет в Петербург в 12.15 (прибытие на конечную станцию в 15.45).

Напомним, скоростное сообщение между Псковом и Петербургом появилось усилиями губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. С первых дней маршрут показал высокую востребованность и загрузку. Сейчас между Псковом и Северной столицей курсирует утренняя и вечерняя пары поездов.

По маршруту следования скоростной поезд делает небольшие остановки в Гатчине, Луге, Плюссе и Стругах Красных.

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