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Культура

Фильм «Ольгин Хлеб» покажут в Пскове в первый день ноября

31 октября 2018 года, 11:23

В четверг, 1 ноября, в 15:00 на малой сцене Псковского академического драмтеатра состоится показ короткометражного художественного фильма «Ольгин Хлеб», снятого к 1100-летию Пскова.

Картина, созданная корреспондентами ГТРК «Псков» в 2003 году, рассказывает о начале правления великой княгини и ее браке с Игорем. Перед показом создатели фильма встретятся с зрителями и расскажут историю его создания.

Режиссер – Олег Михайлов. Сценарист – Виктор Яковлев.

Отметим, что имя княгини Ольги лидирует в интернет-голосовании конкурса «Великие имена России» о дополнительном наименовании аэропорта в Пскове. На втором по популярности месте оказалось имя князя Александра Невского, на третьем - псковского князя Довмонта

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