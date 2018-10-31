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Культура

Интерактивная программа расскажет псковским школьникам о жизни и быте крестьян

31 октября 2018 года, 10:59

Центр народного творчества (Некрасова,10) приглашает учащихся 1-5 классов на интерактивные программы «От печки до лавочки». Насыщенная, увлекательная и познавательная программа расскажет школьникам о жизни и быте псковских крестьян, что же было в избах, почему печь всегда занимала в доме центральное место, что такое сени и зачем был подпол. Также ребята узнают каким ремеслам мужчины обучали своих сыновей, и к чему женщины с самого детства приучали девочек.

Это и многое другое расскажут и покажут в программе «От печки до лавочки»:

- Мультимедийная программа о жизни, быте и ремёслах псковских крестьян.

- Играем в псковскую игру (игровой блок).

- Анимационный фильм «Крылатый, мохнатый, да масляный».

- Посещение выставки декоративно-прикладного творчества «Мастера псковского края».

Напомним, Центр народного творчества уже третий год проводит серию мультимедийных экскурсий, которые вошли в большой цикл программ для детей, рассказывающих о народной культуре Псковского края и с целью ознакомления с ее многообразием.

Цикл программ состоится: с 19 по 23 ноября

Длительность занятия – 40-45 мин.

Подробности и запись на групповое посещение по тел. /8112/ 75-26-89 — Федорова Вера Васильевна

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