Санкт-Петербургская академия Следственного комитета откроет свои двери для псковских выпускников

Санкт-Петербургская академия Следственного комитета приглашает выпускников образовательных организация на День открытых. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Мероприятие состоится 3 ноября 2018 года в 14.00 час.

Место проведения – актовый зал Академического городка (Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.96, литер Б, 4 этаж.)

Предлагается лицам, рассматривающим возможность обучения в академии, а также их законным представителям принять участие в данном мероприятии, где будет возможность встретиться с руководством академии, задать все интересующие вопросы по поводу поступления, обучения и последующего трудоустройства.