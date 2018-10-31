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Общество

Надежность газоснабжения микрорайона Шабаны повысилась благодаря замене старых труб

31 октября 2018 года, 10:32

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» завершили плановые работы по реконструкции участка газопровода кооператива №7 «Завеличье» микрорайона Шабаны в городе Пскове. В ходе реконструкции была произведена замена более 1700 метров старых газовых труб на полиэтиленовые трубы большего диаметра. Абоненты 143 частных домовладений уже переведены на газоснабжение по новому участку газопровода.

«Реконструкция существующего газопровода с увеличением его пропускной способности полностью решит проблему недостаточного давления газа в конечных точках газовой ветки кооператива №7, а также позволит реализовать заявки новых потребителей на подключение, - отметила главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.

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