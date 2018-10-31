Экспресс-тесты по культуре вождения предлагают пройти псковским автолюбителям (АДРЕСА)

На десяти псковских автозаправках проходят мероприятия в рамках всероссийской социальной кампании «Культура на дорогах», главная цель которой - снижение смертности в ДТП. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Водители и пассажиры автомобилей могут пройти экспресс-тестирование, направленное на осознание того, насколько важно уметь учитывать параметры дороги, скорость автомобилей, движущихся в обоих направлениях, возможность появления пешеходов, наличие пассажиров, погодные условия. Все это необходимо водителю учесть прежде, чем он примет решение о совершении маневра обгона.

Правильно ответив на все вопросы теста, автомобилисты получат в подарок жилеты со световозвращающими элементами. У участников акции есть также возможность стать обладателями обложек для автодокументов, брелоков, ароматизаторов с логотипом кампании и других сувениров.

Для участия в этом этапе кампании «Культура на дорогах» можно посетить заправочные станции по адресам: Рижский проспект д. 96 и Крестовское шоссе д. 48А; ул. Труда д. 27А, ул. Инженерная 2А, Рижский проспект д. 86, ул. Вокзальная д. 16; ул. Шоссейная д. 2В; ул. Труда д. 79А, ул. Чудская д. 5 и ул. Декабристов д. 60.