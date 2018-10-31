Манфред Шюркамп: Впечатление от Пскова у гостей Ганзы – 2019 напрямую зависит от волонтёров

В Псковском городском молодежном центре учащиеся школы волонтеров Международной Ганзы прошли финальный тест. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

27 человек получили сертификаты Ганзейских волонтеров из рук Почетного члена Международного Ганзейского Союза г-н Манфреда Шюркампа. Он посетил Молодежный центр для того, чтобы поприветствовать новоиспеченных волонтеров Ганзы и пожелать им успехов в своей работе.

В церемонии вручения сертификатов также приняла участие директор Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина.

Г-н Манфред Шюркамп отметил, что волонтеры - важнейшая составляющая таких крупных фестивалей, как Ганзейские дни. От их работы будет напрямую зависеть впечатление от города и праздника у каждого гостя Ганзы-2019. Смогут ли гости найти достопримечательности Пскова или сориентироваться в программе праздника, окажут ли им помощь в нестандартных ситуациях - все это и многое другое оставит след в душе ганзейцев, которые посетят Псков в 2019 году. Почетный член Ганзейского союза уверен, что у сегодняшних выпускников школы волонтера все получится.

Отметим, Псковский городской молодежный центр проведет обучение волонтеров для Международных ганзейских дней в два потока. Второй набор на обучение стартует в ноябре, а занятия будут проходить в декабре 2018 года. В рамках программы учащиеся изучают историю Пскова, историю Ганзейского союза, информацию о Ганзейском союзе нового времени и о программе Ганзы-2019, а также базовые диалоге на английском языке.