Прокуратура представила новые графики приёма граждан в МФЦ Пскова и Великих Лук

Опубликован график приёма граждан работниками прокуратуры в Пскове и Великих Луках на ближайший месяц. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Приём будет проводится еженедельно, по четвергам, в многофункциональных центрах: г. Псков, ул. Белинского, д. 77-а; г. Великие Луки, ул. Ставского, д. 70.
1) Горовацкий С.А. - 1 ноября с 9 до 12 часов.
2) Горбань А.А. - 8 ноября с 9 до 12 часов.
3) Марушкина А.С. - 15 ноября с 9 до 12 часов.
4) Мурина Д.В. - 22 ноября с 9 до 12 часов.
5) Цыплаков О.А. - 29 ноября с 9 до 12 часов.
1) Бабасиев М.К. - 1 ноября с 9 до 12 часов.
2) Загорский Е.А. - 8 ноябя с 9 до 12 часов.
3) Федоров Р.В. - 15 ноября с 9 до 12 часов.
4) Лащенко Т.И. - 22 ноября с 9 до 12 часов.
5) Танцерева И.А. - 29 ноября с 9 до 12 часов.